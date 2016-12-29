Адель стала найкращою співачкою року. Втретє

Близько 5 років пройшло з моменту випуску найвідомішого альбому Адель під назвою “21”, який очолював хіт-паради протягом 24 тижнів. Та слава співачки не завершується, Адель цього року очолила ТОП-100 найкращих співаків світу за версією Billboard. І це не вперше. Співачка вже була лідером ТОПу у 2011 та 2012 роках. Цього року Адель посіла перше місце за не менш вдалий альбом під назвою “25”, який вийшов у 2015 та очолював хіт-паради протягом 10 тижнів, а за один тиждень за нього було виручено 3,4 мільйони доларів.

Друге місце ТОПу посів популярний поп-виконавець Джастін Бібер. Третє місце – співак Drake.