Актора драмтеатру Георгія Руденка-Краєвського прооперували у Львові

Актора Чернівецького драмтеарту Георгія Руденка-Краєвського прооперували у Львові.

“Все найгірше – позаду. Моя операція пройшла без ускладнень, але була велика крововтрата. А сьогодні, як бачите, я вже виглядаю краще! Не втомлююсь дякувати всім друзям, колегам, прихильникам, які допомагають матеріально і підтримують добрим словом і молитвою”, – повідомив актор.

Нагадаємо, Мактору поставили діагноз “Компресійний перелом хребта поперекової ділянки та міжхребцева грижа і як наслідок – викривлення хребта та ущемлення нервових закінчень”.

Наразі на реабілітацію також потрібні кошти.

Номери карток:

Ощад банк 5167 4900 7604 9874 ( Григорій Руденко-Краєвський).

Приват банк 4731 2191 0014 5543 (мама).