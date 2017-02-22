Акція розпочалась: активісти блокують рух транспорту на трасі «Чeрнівці-Порубнe»

22 лютого о 10 годині розпочалась акція блокування автошляху «Чeрнівці-Порубнe».

Наразі в заході беруть участь кілька десятків активістів з автомобілями іноземної реєстрації.

Зокрема, у с. Стерче Глибоцького району, що неподалік пункту пропуску «Порубне», люди рухаються по пішохідному переході, блокуючи рух автомобілів.

Прикордонники закликають краян під час подорожі врахувати дану інформацію, – повідомляють у прес-службі Чернівецького прикордонного загону.

Нагадаємо, на сайті Держприкордонслужби запрацювавала Інтерактивна карта, де можна дізнатись завантаженість пунктів пропуску.