Активісти під час прибирання парку Шіллера знову знайшли чимало шприців (ФОТО)

У парку Шіллера знову знайшли чимало використаних шприців. Про це написав у своєму профілі у Фейсбук чернівчанин Сергій Качмарський.
За словами активіста, парк вже другий рік встилають використані шприци. “Парк “Шиллера” — 2015 рік, вересень. До нас звернулись мешканці району з колективною заявою допомогти прибрати парк. Декілька годин роботи і більше сотні використаних наркоманами шприців результат нашої роботи. Пройшло майже два роки. Парк “Шиллера” — 2017 рік, березень. Нічого не змінилося”,- йдеться у дописі.

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