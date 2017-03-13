Активісти під час прибирання парку Шіллера знову знайшли чимало шприців (ФОТО)

У парку Шіллера знову знайшли чимало використаних шприців. Про це написав у своєму профілі у Фейсбук чернівчанин Сергій Качмарський.

За словами активіста, парк вже другий рік встилають використані шприци. “Парк “Шиллера” — 2015 рік, вересень. До нас звернулись мешканці району з колективною заявою допомогти прибрати парк. Декілька годин роботи і більше сотні використаних наркоманами шприців результат нашої роботи. Пройшло майже два роки. Парк “Шиллера” — 2017 рік, березень. Нічого не змінилося”,- йдеться у дописі.