Американська письменниця Кора Шварц відвідала Буковину (ФОТО)

Американська письменниця Кора Шварц з Нью-Йорка вже втретє відвідала Буковину та Глибоцький ліцей. Про це пише “Глибока.Інфо”. Пані Кора народилася в день смерті її улюбленої письменниці – Ольги Кобилянської і вважає, що душа Ольги Юліанівни живе у ній. Письменниця перебуватиме в Україні ще місяць. За цей час планує знайти більше інформації про Ольгу Кобилянську і поспілкуватись з людьми, які досліджували її життя і творчість. А повернувшись в США, обіцяє розповісти про Чернівці, адже там про місто відомо небагато. Крім того, вона вручила подарунок шкільний ранець, який привезла з США учениці 4-Б класу Ставілі Ірині за перемогу в шкільному фестивалі. В Кори Шварц новий задум майбутньої книги про життя українських ромів, що її дуже зацікавило.

Шварц відкрила для себе творчість Ольги Кобилянської під час поїздки до рідного міста свого чоловіка – Чернівців. Приїздивши до нас, Кора Шварц подарувала директору літературно-меморіального музею Ользі Василівні Шевченко, з якою вона співпрацює, психологічний роман, написавши його після вражень побаченої України. Також пройшовши нашою школою діти заслуховувалися її історією: у 1977 році американка Кора Шварц познайомилась з привабливим чоловіком із Чернівців, проте тоді жінка про таке місто навіть не чула. Це стало початком стосунків Кори не тільки з майбутнім чоловіком, але й знайомства з Чернівцями.

У 1980 році Кора зупинились у будинку навпроти літературно-меморіального музею Ольги Кобилянської. Тоді американська письменниця відчула потребу дізнатись якомога більше про її постать. Як виявилось, Кора народилась 21 березня 1942 року – у той день, коли померла буковинська орлиця.