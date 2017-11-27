Андрій Кандиба та Назар Моклович вийшли з “Свободи” та написали заяви про добровільне складання мандатів депутатів міськради

Політвиконком ВО “Свобода” задовольнив заяви Андрія Кандиби та Назара Мокловича про вихід із партії.

До того, за наполяганням партії вони написали заяви про добровільне складання мандатів депутатів Чернівецької міської ради і зареєстрували їх в апараті міськради.

Як повідомили у прес-службі ВО “Свобода”, причиною цього є дії Андрія Кандиби та Назара Мокловича, які не гідні представників громади і завдали репутаційної шкоди об’єднанню.

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Нагадаємо, на попередньому засіданні сесії міськради, депутат від фракції “Свобода” Андрій Кандиба показав непристойний жест міському голові.

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