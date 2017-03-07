Антимонопольний комітет України дозволив компанії російського олігарха викупити «Чернівціобленерго»

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» купити понад 50% акцій енергопостачальної компанії «Чернівціобленерго».

Таку інформацію повідомляє v-kieve.net.

У поточний час ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» володіє 45,0002% акцій ПАТ «Чернівціобленерго». Близько 10,0447% акцій компанії належить підприємству «ЛД-Україна».

Додамо, що співвласником ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» є російський олігарх Олександр Бабаков, який контролює «Чернівціобленерго» з 2012 року. Тоді він придбав 45% акцій компанії.

Він є депутатом Держдуми Росії та спеціальним представником президента РФ із взаємодії з організаціями співвітчизників за кордоном.

Відомо, що компанія депутата управляє 8 обленерго і 18 готелями.

Нагадаємо, російський олігарх Олександр Бабаков скупив майже 25% акцій готелю «Черемош».