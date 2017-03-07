Антимонопольний комітет України дозволив компанії російського олігарха викупити «Чернівціобленерго»

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» купити понад 50% акцій енергопостачальної компанії «Чернівціобленерго».
Таку інформацію повідомляє v-kieve.net.
У поточний час ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» володіє 45,0002% акцій ПАТ «Чернівціобленерго». Близько 10,0447% акцій компанії належить підприємству «ЛД-Україна».
Додамо, що співвласником ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» є російський олігарх Олександр Бабаков, який контролює «Чернівціобленерго» з 2012 року. Тоді він придбав 45% акцій компанії.
Він є депутатом Держдуми Росії та спеціальним представником президента РФ із взаємодії з організаціями співвітчизників за кордоном.
Відомо, що компанія депутата управляє 8 обленерго і 18 готелями.
Нагадаємо, російський олігарх Олександр Бабаков скупив майже 25% акцій готелю «Черемош».
Перепост старої інформації, перевірте власників ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, не пишіть фейків!