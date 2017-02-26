“Антитіла” презентують у Чернівцях свій новий альбом

Український поп-рок-гурт з Києва “Антитіла” приїде до Чернівців, аби представити свій новий альбом. Подія відбудеться 1 березня о 19:00 в Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської, що на пл. Театральній, 1.

“Антитіла” незабаром відправляться у всеукраїнський тур з новим альбомом “Сонце”. У планах гурту дати концерт у більш як 30 містах України, серед яких і прифронтові міста, такі як Сєверодонецьк, Покровське, Краматорськ, Маріуполь.

У новому альбомі слухачам буде представлено 9 абсолютно нових та яскравих пісень.

Ціна на квитки : від 150 до 370 грн.

Придбати квитки можна тут.