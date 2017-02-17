Apple оголосили дату презентації новинок

Apple employees wait for the doors to open as the iPad goes on sale in the George St store.

Всесвітньо відома компанія Apple повідомила дату проведення наступної презентації, де будуть представлені новинки. Про це пише ТСН.
Конференція відбудеться з 5 по 9 червня 2017 року у місті Сан-Хосе. В події візьме участь більше 6 000 осіб, серед яких тисячі розробників Apple. Повідомляється, що на презентації корпорація представить нові версії операційних систем macOS, iOS, watchOS, tvOS. Окрім цього, мають з’явитися нові планшети iPad, серед яких iPad mini Pro з діагоналлю 7,9 дюймів.

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