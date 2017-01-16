Авіакатастрофа під Бішкеком: щонайменше 37 загиблих(ФОТО)

Сьогодні, 16 січня, під Бішкеком, Киргизстан, сталася моторошна авіакатастрофа. Літак Boeing 747 авіакомпанії Turkish Airlines, що здійснював рейс з Гонконгу, зазнав аварії при заході на посадку в аеропорту Манас. В результаті трагедії загинуло, щонайменше, 37 осіб. 15 з них – мешканці дачних будинків, на які впав Boeing. Окрім цього, у критичному стані госпіталізовано шістьох дітей. Від уламків лайнера постраждало 23 будинки. Усі члени екіпажу загинули. Аеропорт Манас наразі закрито для літаків. Причиною падіння лайнера називають складні погодні умови, а саме – густий туман, що накрив аеропорт. На місці події працюють рятувальники та пожежники.

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