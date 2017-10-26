додому Новини Австрієць подарував Михайлівській сироварні обладнання для виготовлення якісного твердого сиру
Громадянин Австрії Йоганнес Ляйтнер, який відвідав Глибоцький у серпні цього року і знайшов могилу свого прадіда, подарував кооперативу “Добрі Газди” обладнання для виготовлення якісного твердого сиру за Австрійськими технологіями на суму біля 200 євро.
Сьогодні надійшла перша посилка для Михайлівської сироварні.
Члени кооперативу “Добрі Газди” щиро вдячні за цінний подарунок, записали Йоганнеса Ляйтнера у члени кооперативу та запросили на урочисте відкриття, яке очікується 7-го грудня , – повідомляє “Глибока-інфо”.