Автомобіль розтрощив книгарню у Харкові(ФОТО)

Неспокійним видався сьогоднішній ранок у Харкові. Прямо в самому центрі міста близько 6 ранку легковий автомобіль протаранив вітрину книгарні, в`їхавши туди майже повністю, повідомляє ТСН. На місце події швидко прибули рятувальні служби. Водія госпіталізували, у нього забиття хребта. Аби вивезти машину з книгарні довелося застосувати автоплатформу.

Не менше постраждала й сама книгарня: розбита вітрина, розтрощені двері та поламані полиці. Тут вже почали підраховувати збитки. Причини аварії наразі невідомі.