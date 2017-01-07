Барак Обама влаштував прощальну вечірку у Білому домі

Барак Обама, який незабаром поступиться президентства США Дональдові Трампу, влаштував гучну прощальну вечірку у Білому домі. Президент запросив на гостини багатьох відомих зірок, акторів Голлівуду та співаків. Мішель Обама та Барак Обама приймали своїх зіркових друзів увечері 6 січня. На свято завітали Нік Джонас, Роберт Де Ніро, Джордін Спаркс, Келлі Роуленд, Джон Ледженд, Кріссі Тейге та інші.

Друзі президента прийшли у вишуканих вбраннях, обмінювалися приємностями та побажаннями.

Нагадаємо, вже 20 січня відбудеться інавгурація обраного президента США Дональда Трампа у Вашингтоні. На церемонію прибуде від 2 000 000 до 3 000 000 людей.