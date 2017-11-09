БДМУ здобув перемогу у конкурсі серед вищих навчальних закладів України в номінації “Якість освіти”

БДМУ здобув перемогу у конкурсі серед вищих навчальних закладів України на отримання почесного звання “Лідер інновацій в освіті” в номінації “Якість освіти”. Про це пише прес-служба Чернівецької ОДА. Конкурс проводився вперше в рамках Міжнародної виставки “Інноватика в сучасній освіті”. Мета конкурсу полягала у презентації інновацій у створених системах внутрішнього забезпечення якості освіти та їх вплив на організаційну та освітню діяльність вищого навчального закладу, якість підготовки фахівців.

У виставці взяли участь 93 вітчизняні заклади вищої освіти та наукові установи, а також 12 закордонних навчальних закладів і міжнародних освітніх агенцій. Упродовж трьох днів захід відвідало понад 11 тисяч осіб.