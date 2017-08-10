Берег Прута обладнали для комфортного відпочинку (ФОТО)

Міський пляж у Чернівцях обладнали для більш комфортного та зручного відпочинку містян. 9 серпня тут відкрили партисипативну культурну платформу під назвою “Маяк на Пруті”, де кожен охочий зможе організувати власну подію. Організаторами заходу виступила мистецька формація Dzestra, група архітекторів і культурних активістів та жителі Чернівців, які реалізовують проект ПРУТ заново: PRUT anew.
Завдяки новому простору активні чернівчани прагнуть інтегрувати річку Прут у середмістя, зробивши її місцем для різноманітних подій. У рамках проекту впродовж серпня-вересня на березі річки організатори збираються провести якомога більше заходів, привабивши до нової локації ініціативних чернівчан, які пізніше пропонуватимуть власні події на березі Прута.

фото - weche , promin.cv.ua
фото – weche , promin.cv.ua

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