Берег Прута обладнали для комфортного відпочинку (ФОТО)

Міський пляж у Чернівцях обладнали для більш комфортного та зручного відпочинку містян. 9 серпня тут відкрили партисипативну культурну платформу під назвою “Маяк на Пруті”, де кожен охочий зможе організувати власну подію. Організаторами заходу виступила мистецька формація Dzestra, група архітекторів і культурних активістів та жителі Чернівців, які реалізовують проект ПРУТ заново: PRUT anew.

Завдяки новому простору активні чернівчани прагнуть інтегрувати річку Прут у середмістя, зробивши її місцем для різноманітних подій. У рамках проекту впродовж серпня-вересня на березі річки організатори збираються провести якомога більше заходів, привабивши до нової локації ініціативних чернівчан, які пізніше пропонуватимуть власні події на березі Прута.