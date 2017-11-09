Без світла сьогодні частина Чернівців

Увага! У Чернівцях локальне відключення світла. Про це інформує “Чернівціобленерго”.

1. У зв’язку з проведенням чистки траси з 9:00 до 17:00 без світла будуть:

вул.Вашкiвська 1-13, 4-18 пров.Вашківський весь вул.Сочинська 1,3, 3а, 2,12,20 1-й пр. Сочинський весь 2-й пр. Сочинський весь

2. Через монтаж монтаж автоматичного вимикача з 9:00 до 14:00 без світла будуть:

вул.Бiлостоцька 2-8, 1-13 тупік.Вербовий 1,2 вул.Горiхiвська 66а,б-68а,б,в,г 2-й пров.Горiхiвський 1-5, 2-6 3-й пр. Горiхiвський 2-8, 1-17 4-й пр. Горiхiвський весь пров. Ленкiвський 1-5,2-10 вул.Бузкова 25-29 вул.Вербова 15а-17,6б-10б вул.Горiхiвська 37,39,41-49,70а-102 вул.Ленкiвська 1-13, 2-14 вул.Подiльська 1-11, 10-22в

3. У зв’язку з підключенням нового споживача з 11:00 до 14:00 без світла будуть:

вул.Амурська 2-6, 1-11 вул.Кошового О. 1-17, 2-10 вул.Латвiйська 1-9, 2-10 вул.Раскової вся вул.Сторожинецька 7-23, 6-42 вул.Сторожинецька 25-41, 44-62 вул.Черемшини М. 1-37, 2-22