Бійці АТО дякують буковинцям за допомогу (ФОТО)

Бійці 3-ї гірсько-штурмової роти військової частини А3715, що в даний час знаходяться на бойових позиціях в зоні АТО під Попасною та Новоолександрівкою дякують буковинцям за допомогу. «Ваша допомога дозволить зберегти здоров’я та життя військовослужбовців, віримо, що разом з такими патріотами нашої держави як ви, відстаїмо незалежність, територіальну цілісність України»,-

каже комадир роти Богдан Гайдей.

Зазначається, що нещодавно мешканці міста Сокиряни, більшість з яких – друзі та знайомі командира роти, придбали за власні кошти у одній із країн Європи автомобіль «Опель Фронтера», повністю відремонтували його, перефарбували, придбали нову гуму і, завантаживши необхідними речами та продуктами харчування, направили у зону бойових дій.