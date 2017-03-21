Більше 16 вулиць завтра без водопостачання

У середу, 22 березня, у Чернівцях більше 16 вулиць без водопостачання. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Відключення відбудеться у зв’язку з заміною ділянки трубопроводу подачі холодної води в районі вулиць Коломийська – Заводська.

Так, з 10:00 до 22:00 без води будуть наступні вулиці: Хотинська, 1 – 41, 2 – 10; Заводська; Ярослава Мудрого; Коломийська; Фестивальна; Енергетична; Мошинська; Галицький Шлях; Горобинова; Грибова; Трудова; Мисливська; пров. Залізничні; Осіння; О. Вільшини; Смоленська та прилеглі.