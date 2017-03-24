Більше 4 мільйонів бюджетних коштів намагалися використати для власної вигоди посадовці лісгоспу та геріатричного пансіонату Буковини

Правоохоронці в ході проведення превентивних заходів в бюджетній сфері попередили розтрату 4,2 мільйона гривень. Таку суму коштів планували привласнити посадові особи лісового господарства та геріатричного пансіонату Чернівецької області.

Зокрема, лісники намагалися замовити дизпаливо та бензин, а працівник геріатричного пансіонату – продукти харчування.

У ході перевірки тендерної документації працівники УЗЕ виявиви порушення у процесі торгівлі.

Зокрема, через електронну систему публічних закупівель «ProZorro» було встановлено, що участь в процедурі торгів взяли три приватні підприємці в обох випадках. За результатами проведених торгів переможцем визначено підприємця, котрий запропонував нижчу ціну без надання необхідної документації, що є порушенням.

Наразі торги було відмінено, а контракти між державними установами та підприємцями анульовано, – повідомляє УЗЕ в Чернівецькій області ДЗЕ НП України.