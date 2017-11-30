Більше десяти вулиць залишилися без води до 2 грудня

В зв‘язку з складністю проведення планових ремонтних робіт по заміні ділянки трубопроводу холодної води до насосної станції “Біла”, ремонтні роботи будуть продовженні до 20:00 год. 02.12.2017 року. Внаслідок цього без водопостачання залишаються будинки наступних вулиць: Гусятинська, Бережанська (буд. № 34—№ 102; № 31—№ 99), пров. Бережанський, Борщівська, Золочівська, Сокольська, Новосибірська, пров. Рогатинський, 1-й пров. Стрийський, Корсунська (буд. № 15 – № 23) та прилеглих. Буде організовано підвіз води автоцистернами в районі вулиць: Бережанська – Золочівська з 17:00 год. до 19:00 год. Гусятинська–пров.Бережанський з 07:30 год. до 09:30 год. з 17:00 год. до 19:00 год. У разі закінчення робіт раніше, буде відновлено подачу холодної води.