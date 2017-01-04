На Соборній площі у Чернівцях можна отримати домашнього улюбленця

Від сьогодні, 4 січня, на Соборній площі біля Різдвяного містечка чернівецький притулок для тварин розбив намет. Тут до 19 січня 2017 року можна взяти додому котика чи песика. Про це повідомляє molbuk.ua. За словами директора притулку, Василя Виноградова, дана акція проводиться у зв’язку з відсутністю необхідної кількості місця у притулку для тварин. Чернівчани часто підкидають до притулку цуценят та кошенят, адже знають, що тут про них піклуватимуться, та не враховують проблему відсутності необхідної кількості місць для всіх тваринок. Всім тваринам у притулку роблять щеплення та лікують від ймовірних паразитів, лиш після цього тваринка може шукати новий дім.

Цуценят та кошенят роздаватимуть щодня на Соборній площі та на Калинівському ринку. Працювати почали з 4 січня в будні дні орієнтовано від 16.00 до 18.00, у вихідні від 12.00 до 16.00. Намет волонтерів розташований вище парклету, де зараз розвісили соціальну рекламу. Умовою отримання тваринки є наявність при собі паспорту або водійських прав, а також досягнення особою 18 років. Дітям без батьків тварин не даватимуть.