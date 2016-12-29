Благодійники з Канади надали кошти на операцію пораненому в АТО буковинцю

З Львівського військового госпіталю на Буковину повертається мешканець с. Великосілля Герцаївського району, боєць АТО Василь Костаки.

Про це повідомляє «Герца-інфо» з посиланням на волонтера з міста Львова Анну Шевченко.

У госпіталі буковинець перебував у нейрохірургічному відділенні, де йому вставили титанову пластину в лобну частину черепа, яку учасник АТО втратив внаслідок мінно-вибухової травми.

За складну та дороговартісну операцію вирішила проплатити Українська Кредитова спілка (Канада), представники якої надають матеріальну допомогу пораненим бійцям АТО в рамках благодійної програми «UKU helps Ukraine».

У присутності лікарів, волонтери ГО «Галицькі сурми» вручили кошти буковинському бійцю Василю Костаки.