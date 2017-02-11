Близько 500 дельфінів у Новій Зеландії викинулися на берег

Трагічна подія сталася у Новій Зеландії. У ніч проти 10 лютого на узбережжі затоки Голден, що за 11 кілометрів від мису Феруелл, викинулося близько 400 чорних дельфінів. Про це повідомляє Радіо Нова Зеландія. Близько 300 особин на момент події вже були мертвими.

Сьогодні ж, 11 лютого, в районі мису Феруел на півночі Південного острова, викинулося ще близько 200 дельфінів цього виду. Існує ймовірність, що зграю чорних дельфінів могла налякати акула. Наразі тут працюють близько 100 волонтерів. Ще 1000 добровольців створили живий ланцюг у воді, аби зупинити дельфінів від наближення до суші.

Чорні дельфіни (частіше “Гринди”)- рід ссавців родини дельфінових, що налічує два види: гринда звичайна ( і гринда короткоплавцева. Довжина гринд варіює від 3,6 до 8,5 метрів, а їхня вага в середньому становить 800 кг (в окремих випадках зустрічаються екземпляри вагою до 3000 кг). Їхнє тіло циліндричної форми, голова закруглена, з коротким рилом, і ледве виділяється з тулуба. За винятком білої плями під підборіддям гринди повністю забарвлені в чорний колір. Гринди надають перевагу відкритому морю і лише зрідка зустрічаються біля узбережжя. Тоді як короткоплавцева гринда полюбляє тропічні і субтропічні моря, звичайна гринда частіше мешкає в помірних і прохолодних широтах, зокрема в Північній Європі.