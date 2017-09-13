Близько півтисячі людей зібралися сьогодні на мітинг на підтримку Саакашвілі (ФОТО)

Близько півтисячі осіб зібралося сьогодні, 13 вересня, на мітинг на підтримку Міхеїла Саакашвілі. Подія відбулася на Центральній площі. Про це пише molbuk.ua.
У Чернівцях лідер “Руху нових сил” розкритикував діяльність президента Петра Порошенка та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. “Вони узурпували владу! Це не Росія, це не якась-там інша пострадянська країна. Це Україна, яка має гідність, яка завжди перемагає, і завжди перемагатиме”- заявив пан Міхеїл.

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фото – ПОГЛЯД

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