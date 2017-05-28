Бойовики у Донецькій області обстріляли житлові будинки: є постраждалі (ФОТО)

28 травня вранці бойовики відкрили вогонь по Красногорівці, що в Донецькій області. В результаті обстрілів поранено цивільних.

Бойовики пошкодили сім будинків по вул. Нахімова, вул. Толстого та вул. Маяковського. Через влучення снарядів загорівся дах школи №2, а також виникла пожежа у лікарні, загоряння ліквідували, повідомили у поліції. В результаті обстрілів постраждали дві жінки, які лежали в неврологічному відділенні міської лікарні. В результаті влучення снаряда в житловий будинок по вул. Сковороди (колишня Ворошилова) поранено жінку.

Голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський заявив, що ще дві жінки і чоловік поранені.