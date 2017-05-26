Бойовики у Донецьку відкрили вогонь по школі та лікарні

Бойовики напали на школу та лікарню в Донецькій області.

“Бойовики розстріляли з “Градів” Красногорівку, район вул.Ломоносова – “привітали” дітей із закінченням учбового року”, – повідомляє керівник поліції Донецької області Вячеслав Аброськін. На щастя, в результаті обстрілів ніхто не постраждав, втім, через обстріли місцевим довелося ховатися у підвалах всю ніч на 26 травня.

Бойовики відкрили вогонь по житловим кварталам з мінометів калібром 120 мм.