Бред Пітт та Анджеліна Джолі планують возз’єднати сім’ю – ЗМІ

Голлівудські зірки Бред Пітт та Анджеліна Джолі розмірковують над возз’єднанням родини. Про це інформує видання Us Weekly із посиланням на свого інформатора. Повідомляється, що :”Подружжя нині перебуває на шляху цілковитого возз’єднання. Розлучення скасовується. Пара не зробила нічого за декілька місяців, щоб зрушити з місця процес розлучення. І ніхто й не думає, що вони коли-небудь зроблять це”, – зазначив інсайдер, запевняючи, що Анджеліна досі “закохана в нього”, маючи на увазі Пітта. Самі ж селебріті не поспішають коментувати можливе примирення.

Відомо, що після початку процесу розлучення Бред Пітт серйозно зайнявся собою, змінив своє ставлення до дітей та припинив вживати алкоголь.

Нагадаємо, у вересні 2016 року світ вразила новина про розлучення найвідомішого голлівудського подружжя – Анджеліни та Бреда.