Брифінг Чернівецького міського голови 20.02.2017

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понеділок, Лютий 20, 2017
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Веб-камери
Панорама Чернівців
пл. Філармонії
пл. Соборна ( камера 1)
пл. Соборна ( камера 2)
вул. Ольги Кобилянської
Ратуша
пл. Театральна
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20.02.2017
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