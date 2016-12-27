Буковина опинилася у лідерах за вартістю борщового набору в Україні

Найдорожчий борщ в Одеській та Чернівецькій областях.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Інтер».

Журналісти підрахували вартість борщового набору у різних містах України.

Як зазначив генеральний директор української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, в Україні борщ подорожчав приблизно на 3%, а з початку грудня – до 5%.

Найдорожчий борщ в Одеській та Чернівецькій областях, де найвижча ціна на овочі з борщового набору. Найдешевший – у Львівській області. «А якщо ми говоримо про борщ з м’ясом, то у цьому випадку він подорожчав трошки більше, бо м’ясо зараз подорожчало в ціні десь на 2-3 гривні за кілограм», – сказав О. Дорошенко