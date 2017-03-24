Буковина посіла 6 місце у рейтингу демократичного розвитку областей України

Сьогодні, 24 березня, у Чернівцях презентували результати вимірювання Індексу демократичного розвитку областей України.

ЧОГО “Буковинська агенція регіонального розвитку”, регіональний партнер проекту, представила комплексне дослідження, у результаті якого створено загальнонаціональний рейтинг демократичного розвитку областей України.

Дослідження виконувалося протягом листопада 2016 року – січня 2017 року в 24 областях України, за виключенням тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей в рамках проекту “Сприяння реформам та розвиток підзвітності в регіонах України”.

Кращими показниками у області є активність людей, толерантність громадян до нацменшин та розвиток малого бізнесу і підприємництва, гірше – з корупцією та з роботою адміністрацій.

“Найгірші значення Чернівецька область мала по таким показникам, як якість державних адміністрацій та корупція, а найкращий бал набрав блок “міжконфесійні та міжетнічні відносини”, – розповідає Микола Ляхович, голова ЧОГО “Буковинська агенція регіонального розвитку.

За підсумками 2016 року Чернівецька область опинилась на 6-му місці із значенням інтегрованого індексу 3,20 за 5-ти бальною шкалою, поступившись Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Сумській та Львівській областям.

Отримані дані свідчать, що всі регіони України відносяться до змішаного/перехідного типу з середнім значенням інтегрального показника по Україні на рівні 3,05. Значення компонентних індексів Чернівецької область коливаються від найгіршого 2,62 за рівнем корупції до найкращого 4,00 за складовою міжконфесійних та міжетнічних відносин, повідомила Координатор комунікацій Чернівецької обласної громадської організації

“Буковинська агенція регіонального розвитку” Ірина Шведик.