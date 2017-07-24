Буковина продовжує отримувати додаткові кошти на ремонт доріг

В цілому ж, з початку експерименту (01.09.2015-01.07.2017) Чернівецька область отримала 530 млн грн зазначених коштів, 306,8 млн грн з яких станом на 21 липня 2017 року вже використано, – повідомили у прес-службі Чернівецької ОДА.