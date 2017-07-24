Буковина продовжує отримувати додаткові кошти на ремонт доріг
За інформацією Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації, з початку 2017 року, відповідно до норм Бюджетного кодексу України та постанови Кабміну «Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві» від 16.09.2015 № 726, до спеціального фонду обласного бюджету надійшло 84,0 млн грн надпланових надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на території Чернівецької області.
В цілому ж, з початку експерименту (01.09.2015-01.07.2017) Чернівецька область отримала 530 млн грн зазначених коштів, 306,8 млн грн з яких станом на 21 липня 2017 року вже використано, – повідомили у прес-службі Чернівецької ОДА.
Сергій Сулима набачив сотні будинків керівників-дорожників, що мов “білі гриби, повиростали на Буковині”. Це, видно за рахунок тих 306 млн.гр. з таможенних? Бо останні сім років дорожники отримували копійки і їм на хліб дітям нічого було дати, не те, що будинки… Зрозуміло, що пасквіль замовний! А може Сулима не відійшов від останньої зустрічі “з друзями”. Пьянство – погана річ! До речі, у більшості керівників-дорожників житло взагалі не мають. До речі, ті 306 млн. використовувати ОДА має лише “на увазі” і, можливо???, дасть використати їх дорожникам.