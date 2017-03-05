Буковинець намагався незаконно ввезти в Україну дорогу іномарку

На Буковині прикордонники виявили у водія автомобіля «Опель» підроблені документи.

За інформацією прес-служби Чернівецького прикордонного загону, у неділю, 5 березня, в пункт пропуску «Порубне» прибула іномарка, за кермом якого перебував 28-річний житель Чернівецької області.

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У ході перевірки документів правоохоронці встановили, що документи водія мають ознаки підробки. Згодом, прикордонники встановили ймовірне втручання у номерні знаки агрегата, що свідчить про спробу незаконного ввезення в Україну дороговартісного автомобіля 2016 року випуску, вартістю понад пів мільйона гривень.

На місці працювали представники Національної поліції.