Буковинець незаконно торгував канабісом

Раніше судимий буковинець торгував канабісом.
За процесуального керівництва Сторожинецької місцевої прокуратури задокументовано факти незаконного придбання, зберігання, а також незаконний збут наркотичних засобів неодноразово судимим жителем Глибоцького району.
Як повідомляє Сторожинецька місцева прокуратура, досудове розслідування встановило, що даний громадянин в травні та серпні 2017 року, в одному з населених пунктів Глибоцького району незаконно збув наркотичні засоби – канабіс, отримавши за це 200 грн. та 150 грн.
За результатами досудового розслідування до суду направлено обвинувальний акт відносно даного громадянина за ч.2 ст.307 КК України, яка передбачає відповідальність у виді позбавлення волі від шести до десяти років з конфіскацією майна.