Буковинець переміг на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів

Ще однією золотою медаллю зі змагань високого рівня поповнив свій спортивний актив буковинець, перспективний легкоатлет Олег Миронець із Недобоївців Хотинського району. Юнак здобув перемогу на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, що відбувся у м. Суми 14–15 лютого.

Про це повідомляє rayon.cv.ua.

Як розповів тренер з легкої атлетики Хотинської ДЮСШ Іван Павлюк, Олег Миронець посів перше місце у бігу на дистанцію 400 метрів.

«Його також відібрали до юніорської збірної України, тому поїде у Мінськ на міжнародну зустріч з легкої атлетики, в якій візьмуть участь команди Франції, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Туреччини, Білорусі»,- поділився тренер.