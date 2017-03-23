Буковинець під цеглою намагався провезти ящики з цигарками (ФОТО)

37-річний житель с. Шепіт Путильського району намагався перевезти велику кількість цигарок, заховавши їх під цеглою. Про це пише прес-служба Чернівецького прикордонного загону.

Подія відбулася сьогодні, 23 березня, на контрольному посту, який знаходиться на околиці н.п. Плоска.

Отримавши інформацію про можливе переміщення тютюнових виробів, прикордонники внутрішньої та власної безпеки прикордонного відомства організували зі спіробітниками СБУ, НП, ДФС у Чернівецькій області та представниками мобільного прикордонного загону і відділу «Селятин» спільні заходи по затриманню можливих правопорушників. Коли ймовірний правопорушник прибув до контрольного посту, пільною міжвідомчою групою був зупинений вантажний автомобіль «ЗІЛ».

У ході перевірки автомобіля, під цеглою було виявлено ящики з сигаретами.

Наразі триває підрахунок виявленого тютюну та оформлення процесуальних документів.