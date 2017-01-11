Буковинець побив свою матір. Постраждала з численними травмами звернулася до лікарів

У Сокирянському районі рік розпочався досить неспокійно, адже під час свят правоохоронці зареєстрували чимало крадіжок, сутичок та інших правопорушень в районі.

Один з випадків привернув найбільшу увагу. У с. Білоусівка син побив власну матір. Постраждала самотужки прийшла до медзакладу з численними травмами. Медики про цей випадок проінформували правоохоронців.

Зокрема, у жінки було виявлено закриту черепно-мозкова травму, струс головного мозку, гематоми обох очей і садна обличчя.

Порушено кримінальну справу, – повідомляє Північно-бессарабський інформаційний портал.