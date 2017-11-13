Буковинець погрожував сестрі гранатою

На Буковині поліція затримала 40-річного Сторожинеччини, який перебуваючи у нетверезому стані, погрожував своїй сестрі гранатою.

12 листопада до поліції надійшла інформація про сімейну сварку у с. Спаська Сторожинецького району. Там 40-річний місцевий житель будучи напідпитку “завітав” до своєї сестри та почав погрожувати гранатою.

Поліцейські затримали правопорушника, а згодом знешкодили гранату.

Триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють походження боєприпасу.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження. Порушника поміщено до ізолятору тимчасового тримання.