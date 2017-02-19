Буковинець став чемпіоном України з дзюдо

Буковинський дзюдоїст Едуард Штефанеса став чемпіоном України. Про це пише 0372.ua. Буковинець тріумфував на всеукраїнських змаганнях з дзюдо, здобувши перемогу у 5 поєдинках у ваговій категорії до 50 кілограмів. В чемпіонаті брало участь всього 9 буковинців, але золото вдалося привезти лише Едуарду. На цих змаганнях також відбувався відбір спортсменів до чемпіонатів України та Світу.