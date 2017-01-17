Буковинець вкрав автомобіль у свого односельчанина

Правоохоронці затримали буковинця, який вкрав автомобіль односельчанина.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП України в Чернівецькій області.

Так, на спецлінію «102» зателефонував 35-річний житель села Мигово Вижницького району, який повідомив, що з його подвір’я викрали автомобіль «ЛУАЗ».

Згодом поліцейські виявили крадений автомобіль у сусідньому селі.

Виявилося, що транспортний засіб вкрав 36-річний односельчанин потерпілого, який вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Триває слідство.