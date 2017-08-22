Буковинець зґвалтував 20-річну дівчину

Чернівецькою місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно 39-річного мешканця Сторожинецького району, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.

Як повідомили у прокуратурі Чернівецької області, встановлено, 39-річний чоловік під приводом здачі в оренду житла у місті Чернівці запросив 20-річну мешканку Хотинського району до будинку охорони на території складських приміщень, щоб нібито передати їй ключі від помешкання, а сам застосовуючи фізичну силу зґвалтував дівчину.

Наразі особа перебуває під вартою. Йому загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.