Буковинка Марта Адамчук пройшла до наступного етапу вокального шоу «Голос країни» (ВІДЕО)

30-річна буковинка Марта Адамчук перемогла у вокальних боях шоу «Голос країни».

Марта спільно зі своєю суперницею Христиною Дмитрик заспівали українську пісню «Ще осінь зовсім молода».

Після виступу усі тренери схвально відгукнулись про буковинку. Також довго не думав наставник дівчат Сергій Бабкін, який обрав саме Марту.

«Марта дуже проникла в цю пісню, більше прийняла її на себе, зробила її особливою», – сказав С. Бабкін.

Нагадаємо, 30-річна Марта Адамчук з Кельменців потрапила до вокального шоу «Голос України».