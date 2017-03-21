Буковинка стала переможницею Всеукраїнської студентської олімпіади (ФОТО)

Студентка з Чернівців у числі переможців Всеукраїнської олімпіади. Про це інформує Чернівецька ОДА. 16-17 березня на базі Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Українська мова». В олімпіаді взяли участь 77 студентів із 22 областей України.Представляти Чернівці до Вінниці поїхала студентка 15 групи І курсу медичного факультету №2, спеціальність «Медицина» Буковинського державного медичного університету Анастасія Ковальчук під керівництвом доцента кафедри суспільних наук та українознавства Лілії Шутак. Олімпіада складалася з декількох частин: І тур – виконання письмових робіт і ІІ тур (усний) – виголошення публічного виступу на запропоновану тему. Анастасія успішно пройшла дві перші частини конкурсу та стала переможцем олімпіади. Дівчина нагороджена дипломом ІІІ ступеня.