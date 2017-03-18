Буковинка збирає кошти на лікування своєї матері (ВІДЕО)

Донька разом зі своїми друзями збирає кошти на лікування онкохворої матері. Про це інформує “Район-Інфо”. Юлія, донька хворої жінки, влаштувала справжній концерт, аби зібрати гроші на лікування. У Новоселиці виступили автор і виконавець Ігор Андроник, новосельчанка Діана Бідяк, вихованці новоселицького будинку дитячої творчості, і сама Юлія. Її матері, Наталії, діагностували рецидив раку. Жінка вже перенесла складну операцію і наразі лікування онкології призупинили, адже це може ускладнити її здоров’я.

Аби Наталія змогла жити, потрібно зробити ще одне хірургічне втручання: основне захворювання пустило метастази на лімфатичні вузли. Щоб операція пройшла успішно, необхідно придбати протез, який вживлюється у судину і не дозволяє аорті розірватися. Коштує він дев’ять тисяч євро! Зібрати таку суму сім’я Штефуник не в змозі, тому звертається до всіх небайдужих про допомогу.

Кошти можна перерахувати на картку «Ощадбанку»: 5167 4900 2945 7083 на ім’я Наталії Василівни Штефуник або «ПриваБанку», картка 4149 4991 0007 7435.