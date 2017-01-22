Буковинку Ані Лорак вирішили вилучити з номінантів на премію народної симпатії

18 березня відбудеться IX церемонія нагородження «Viva! Найкрасивіші 2016». Наразі на сайті глянцевого журналу проходить голосування претендентів на звання «Найкрасивіша жінка» та «Найкрасивіший чоловік» 2016 року.

Серед номінантів є буковинці – Марія Яремчук та Вадим Олійник.

Також у голосуванні за титул «найкрасивішої» змагалася буковинка, співачка Ані Лорак. Втім, редакційна колегія вирішила виключити співачку з конкурсу.

«Поважаючи громадську думку і почуття досить великої аудиторії, яка не підтримує участь Ані Лорак в номінації, редакційна колегія прийняла рішення виключити співачку з номінантів «Viva! Найкрасивіші 2016», – йдеться у повідомленні.