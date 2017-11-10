Буковинські поліцейські спіймали крадія

34-річний уродженець сусідньої квартири викрав барсетку з автомобіля.

Нещодавно до поліції звернувся 22-річний житель села Вовчинець Кельменецького району. Юнак розповів, що в селі Мошанець з його автомобіля викрали барсетку, в якій знаходилися мобільний телефон та інше особисте майно, – повідомили у прес-службі поліції.

Виявилось, що потерпілий на власному автомобілі приїхав на річку Дністер рибалити. В подальшому заявник не зачинивши автомобіль, пішов ловити рибу. Поки його не було зловмисник викрав чужі речі.

У ході розшукових заходів правоохоронці встановили, що вкрав чужі речі 34-річний уродженець сусідньої країни, котрий тимчасово проживає на Буковині.