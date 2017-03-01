Буковинські школярі долучилися до акції по збору використаних батарейок

На Сторожинеччині діти долучилися до збору використаних батарейок, яких частіше всього викидають у смітник.

На звернення громадської природоохоронної кампанії Всеукраїнської ліги «Батарейкам – утилізація!» по збору відпрацьованих батарейок долучилося чимало навчальних закладів, зокрема учні Банилово-Підгірнівської гімназії, Давидівської ЗОШ, Сторожинецької ЗОШ та інших.

Як повідомляє «Сторожинець-інфо», метою такої акції є привчання дітей до того, що не треба викидати батарейки у смітник, адже це шкідливо для довкілля. За інформацією фахівців, лише одна батарейка здатна забруднити важкими металами кілька сотень літрів води.