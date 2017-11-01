Буковинські спортсмени відзначились на Чемпіонаті світу з панкратіону

З 26 по 29 жовтня 2017 року у м. Сочі (РФ) проходив Чемпіонат Світу з панкратіону серед дорослих, кадетів, юніорів та ветеранів.

Він відбувався за двома розділами панкратіон атліма (традішн) – (без ударів руками в голову) та панкратіон (фул) – повний контакт.

Від Чернівецької області в складі збірної України в змаганнях участь приймало 6 чоловік.

(студенти ЧНУ ім. Ю.Федьковича, представники ФСТ «Україна», «Динамо»).

В особисто-командному заліку буковинські спортсмени зайняли наступні місця:

Чижевський Юрій (92кг) : І- традішн, ІІ – фул;

Лучич Флоріка (64 кг) : І – традішн;

Беженар Анна (52 кг) : ІІ –традішн;

Скидан Роман (77 кг) : ІІІ – традішн;

Семенюк Денис (71кг) : ІІІ – традішн, ІІІ – фул;

Черкалюк Юрій (66 кг) : ІІІ – фул.

У загально-командному заліку у розділі «Традішн»: збірна України посіла ІІ місце, І місце – Росія, ІІІ місце – Казахстан.

У розділі «ФУЛ»: збірна України зайняла ІІІ місце, І місце – Росія та ІІ місце – Казахстан, – повідомив Андрій Наконечний.