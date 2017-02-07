Буковинські вчителі проходитимуть ЗНО

Буковинські вчителі проходитимуть Зовнішнє незалежне оцінювання.

Про це повідомила директор Депаратменту освіти і науки Чернівецької ОДА Оксана Палійчук.

Так, з 10 лютого проходитимуть курси підвищення кваліфікації. Згідно наказу Департаменту усі учителі, які прийдуть на такі курси будуть складати тестування у формі ЗНО.

Таку новинку впроваджують для того, щоб вчителі знали, як підготувати учнів до тестування.

ЗНО для вчителів проводитимуть анонімно.

Як зазначила Оксана Палійчук, на такий крок Департамент пішов через низькі бали буковинських абітурієнтів на ЗНО.

Нагадаємо, 6 лютого розпочалася реєстрація для участі в ЗНО.