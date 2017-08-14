Буковинських лікарів запрошують долучитися до міжнародної поїздки “Гуманітарно-медична співпраця”

Представників районних, міських, обласних державних адміністрацій, головних лікарів, медичних працівників лікувально-профілактичних закладів, співробітників, студентів вищих медичних навчальних закладів та громадські організацій запрошують долучитися до міжнародної поїздки “Гуманітарно-медична співпраця”. Поїздка до Словаччини, Австрії, Німеччини, Франції, Чехії та Польщі відбудеться з 8 по 17 жовтня 2017 року. Метою поїздки є розвиток волонтерського руху, відвідування медичних закладів, обговорення перспективи реалізації спільних міжнародних гуманітарних проектів, а також ознайомлення з культурною спадщиною європейських країн.

Організація міжнародної поїздки проходить відповідно до Плану спільних заходів Мінкультури та Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Серце до серця» на 2016-2021 роки, затвердженого 24.03.2016.

Витрати на проживання, харчування та проїзд передбачаються за рахунок учасників поїздки.

Документи (перелік додається), необхідні для оформлення шенгенських віз (окрім власників біометричних паспортів для виїзду за кордон), надсилаються до 6 вересня 2017 року до Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Серце до серця» за адресою: 03062, м. Київ, вул. Щербаківського, 31/40, офіс 62 або надаються особисто після попередньої реєстрації за телефонами: (044) 501-01-15, (067) 407-77-98, (097) 908-52-28, (050) 447-49-68, (093) 214-64-17.

програма поїздки

перелік необхідних документів