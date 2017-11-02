Буковинських підприємців запрошують на форум “Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє”.

Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Подія відбудеться 7-9 листопада на території Міжнародного виставкового центру (Броварський проспект, 15, павільйон №1, вхід 1 А, м. Київ).

Форум стосуватиметься наступних питань:

Галузева експозиція «ПЕК України» за участі національних компаній паливно-енергетичного комплексу України, які працюють у сегментах видобутку енергоресурсів, генерації, розподілу та збуту енергії.

ХV Міжнародна спеціалізована виставка «Енергетика в промисловості-2017» (електротехнічне, енергетичне устаткування, електричні підстанції, лінії електропередачі, кабелі, проводи, промислова світлотехніка, автоматизація, КВПіА).

II Міжнародна спеціалізована виставка «MINING INDUSTRI EXPO – 2017» (гірничі машини та обладнання, бурове, гідравлічне і пневматичне обладнання, гірничо-транспортне устаткування, конвеєрні системи, гірничозбагачувальне обладнання, засоби і системи автоматизації, зв’язку,безпеки та охорони праці).

II Міжнароднаспеціалізована виставка «НАФТОГАЗЕКСПО – 2017» (бурові установки та обладнання, послуги для освоєння, експлуатації і ремонту свердловин, насосна та компресорна техніка, обладнання газових станцій і мереж, трубопроводи та арматура, системи автоматизації і діагностики, КВПіА, устаткування для нафтопереробки і нафтохімії).

Ділова програма зосередить увагу фахівців на реформуванні паливно-енергетичного комплексу, сталому енергозабезпеченні населення та модернізації енергетичного обладнання промислових підприємств.

За довідками щодо участі звертатися:

ТОВ «Міжнародний виставковий центр» 02002,

Київ, Броварський проспект, 15

Тел./факс +38 044 201-11-57, 201-11-78;

е-mail: lyudmila@iec-expo.com.ua

сайт: www.iec-expo.com.ua